Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Kayserispor'da Mane ve Kaldırım 100. Maçlarına Çıktı

Kayserispor'da Mane ve Kaldırım 100. Maçlarına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Carlos Mane ve Hasan Ali Kaldırım'ı 100. kez sarı kırmızılı formayla sahada görmek üzere tebrik etti. İki oyuncuya plaket ve forma hediye edildi.

Kayserispor'da Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım, sarı kırmızılı formayı 100. kez giydi. İki oyuncuya, plaket ve forma hediye edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da iki futbolcu, 100. kez sarı kırmızılı formayı giydi. Trabzonspor ile oynanan müsabakaya ilk onbirde çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım, 100. kez Kayserispor formasıyla sahadaydı.

Müsabaka öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçlarına çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım'a forma ve plaket verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.