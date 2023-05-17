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Kayserispor'da 3 yıllık imza

Kayserispor'da 3 yıllık imza

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, genç futbolcu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2005 doğumlu futbolcu, 3 yıllık imza attı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sol kanat futbolcusu Arıkan, bu sezon 19 kez U 19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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