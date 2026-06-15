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Kayserispor, son 12 sezonda 25 kez teknik adam değiştirdi

Kayserispor, son 12 sezonda 25 kez teknik adam değiştirdi
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, Erling Moe'nun ardından Atila Gerin'i göreve getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 12 sezonda 23 farklı teknik adamla 25 kez görev değişikliği yaparak profesyonel liglerde rekor kırdı.

SÜPER Lig'de uzun yıllardır mücadele eden ve 11 yıl sonra küme düşen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe ile yollar ayrılmasının ardından göreve getirilen Atila Gerin, sarı-kırmızılıların son 12 sezonda 23 ayrı teknik direktörle 25 kez görev değişikliği yaptığı isim oldu.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da Erling Moe ile yolların ayrılmasının ardından Atila Gerin İç Anadolu ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Kayserispor'da Erling Moe ile yolların ayrılmasıyla birlikte son 12 sezonda 25'inci kez görev değişikliği yaptığı isim oldu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 12 sezonda 23 farklı teknik adam ile çalıştı.

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile ikişer kez olmak üzere, toplam 23 farklı teknik adamla çalıştı. Takımın başına geçen Atilla Gerin, sarı-kırmızılı ekibin son 12 sezondaki 25'inci teknik direktör oldu.

Sarı kırmızılı takımda; Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic, Markus Gisdol, Radomir Djalovic ve son olarak da Erling Moe görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile profesyonel liglerde en çok teknik direktör değiştiren kulüpleri arasında yer aldı. Öte yandan, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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