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Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçında 4 Eksik ile Mücadele Edecek

Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçında 4 Eksik ile Mücadele Edecek
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Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Majid Hosseini, Julian Jeanvier, kaleci Bilal Bayezit ve Miguel Cardoso'dan yararlanamayacak. Joseph Attamah ve Carlos Mane ise kadroya dönecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 4 önemli eksik var. Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve kaleci Bilal Bayezit ile Miguel Cardoso, Pazar günü sarı kırmızılı formayı giyemeyecek. Sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Majid Hosseini, sakatlığı bulunan Julian Jeanvier, Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Bilal Bayezit ile sarı kart cezalısı olan Miguel Cardoso, Rizespor'a karşı görev alamayacak.

Öte yandan kart cezası sona eren Joseph Attamah ile izni sona erip takıma katılan Carlos Mane ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Kaleci Bilal'in yerine ise Onurcan Piri sahada olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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