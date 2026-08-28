Kayserispor Bursaspor Maçına Hazır
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında yarın evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenmanda pas ve baskı çalışmaları yapıldı, ardından çift kale maç oynandı. Karşılaşma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasında yarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.
Kaynak: AA