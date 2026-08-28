Kayserispor Bursaspor Maçına Hazır

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasında yarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.

Kaynak: AA