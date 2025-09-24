Haberler

Kayserispor, Beşiktaş'a 4-0 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenildi. Rafa Silva'nın üç gol attığı maçta, Beşiktaş etkili bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan Rashica'nın, savunma arkasına attığı topla buluşan Rafa Silva, rakibinden sıyrılıp kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

72. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza yayının gerisinden Nurettin'in vuruşunda kaleci Mert topu çeldi.

77. dakikada Demir Ege ile verkaç yaparak, sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın plase vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra (Mehmet Eray dk. 45), Arif (Burak dk. 63), Carole, Nurettin (Yiğit Emre dk. 72), Opoku (Abdulsamet dk. 63), Jung, Dorukhan, Cardoso, Tuci

Yedekler: Onurcan, Şamil, Arda, Mustafa, Talha

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Beşiktaş: Mert, Svensson (Necip dk. 78), Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi (Kartal dk. 66), Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim (Demir Ege dk. 60), Abraham

Yedekler: Ersin, Emre, Paulista, Tuna, Asım Efe

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Rafa Silva (dk. 15, 32 ve 58), Abraham (dk. 45+1)

Sarı kartlar: Nurettin, Dorukhan, Carole, Ramazan (Kayserispor), Abraham, Necip (Beşiktaş) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

1-0 geriye düşer demoralize olup maçı bırakırlar. 3-0 öne geçer yine oyundan düşerler. bu Beşiktaş’ın sorunu maçlara bi türlü konsantre olamamak bence

