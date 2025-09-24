Kayserispor, Beşiktaş'a 4-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenildi. Rafa Silva'nın üç gol attığı maçta, Beşiktaş etkili bir performans sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan Rashica'nın, savunma arkasına attığı topla buluşan Rafa Silva, rakibinden sıyrılıp kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
72. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza yayının gerisinden Nurettin'in vuruşunda kaleci Mert topu çeldi.
77. dakikada Demir Ege ile verkaç yaparak, sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın plase vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra (Mehmet Eray dk. 45), Arif (Burak dk. 63), Carole, Nurettin (Yiğit Emre dk. 72), Opoku (Abdulsamet dk. 63), Jung, Dorukhan, Cardoso, Tuci
Yedekler: Onurcan, Şamil, Arda, Mustafa, Talha
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Beşiktaş: Mert, Svensson (Necip dk. 78), Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi (Kartal dk. 66), Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim (Demir Ege dk. 60), Abraham
Yedekler: Ersin, Emre, Paulista, Tuna, Asım Efe
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Rafa Silva (dk. 15, 32 ve 58), Abraham (dk. 45+1)
Sarı kartlar: Nurettin, Dorukhan, Carole, Ramazan (Kayserispor), Abraham, Necip (Beşiktaş) - KAYSERİ