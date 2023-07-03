Kayserispor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlıyor

Kayserispor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına perşembe günü yapacağı idmanla başlayacak.

Geçtiğimiz sezonu 9'uncu sırada tamamlayan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta başlayacak. 2023-2024 sezonu için ilk idmanını perşembe günü yapacak olan sarı kırmızılılarda transfer yasağı henüz kaldırılamadı. Ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen isimlerden oluşan kadroyla sezona başlayacak olan Kayserispor'da sözleşmesi sona eren bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor.