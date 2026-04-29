Kayserispor 17. sırada kaldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasını 17. sırada tamamladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmesine rağmen 17. sıradaki yerinden kurtulamadı. Küme düşme hattında bulunan sarı kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesine ve 3 puanı hanesine yazdırmasına rağmen küme düşme hattından çıkamadı.

26 puanı bulunan Kayserispor, kalan 3 haftada Eyüpspor ile sahasında, Alanyaspor ile deplasmanda ve Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. - KAYSERİ

