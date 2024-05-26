Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

İzmir'de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu.

21 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği Balkan Şampiyonasında 3000 m koşan sporcu Burcu Subatan 9: 09.80'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, altın madalyayı kazanan Burcu Subatan ve Antrenörü Bahar Doğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ