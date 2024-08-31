Kayseri Süper Amatör Küme Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekimi 02 Eylül 2024 Pazartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile Süper Amatör Küme fikstür çekiminin 02 Eylül Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürünü 02 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Süper Amatör Küme'de yeni sezon Ekim ayı ortasında başlayacak. - KAYSERİ