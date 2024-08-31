Üye Girişi
Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Süper Amatör Küme fikstür çekiminin 02 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekimi 02 Eylül 2024 Pazartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklama ile Süper Amatör Küme fikstür çekiminin 02 Eylül Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken, "2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme'de yeni sezon fikstürünü 02 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Sümer Amatör Evi'nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Süper Amatör Küme'de yeni sezon Ekim ayı ortasında başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Yücel kayseri Futbol Eylül Spor Spor Güncel Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

 Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti

Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti
Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title