Kayseri Şekerspor, Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, ligin 10. haftasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Kocasinan Şimşekspor maçı ile zirveye bir adım daha yaklaştı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Recep Güneş, İbrahim Bayram, İbrahim Çolak
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Çağlar Erdemci, A.Samet Şimşek, Doğukan Bozkurt (Mehmet Doğru dk. 40), Batuhan İlhan (Mert Arısoy dk. 68), Turgut Yetük (Ahmet Orkun Temir dk. 80), Buğra Sarıkaya, Eren Torbalı, Batuhan Kaya, Rahman Can Güneri
Kocasinan Şimşekspor: Hulki Talha Doğan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Murat Uyanık (Berat Topal dk. 63), Bulut Akbaş, Fatih Atik, İzzet Karagül (Mehmet Tek dk. 63), Furkan Ulus, Hüseyin Barış Temizyürek, Mecit Kaan Ateş
Goller: Eren Torbalı (dk. 6, 55), Turgut Yetük (dk.74) (Kayseri Şekerspor), Mecit Kaan Ateş (dk. 12), Bulut Akbaş (dk. 72) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart: Sadettin Kahraman (dk. 90+1) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ