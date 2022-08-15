Kayseri haberleri! Rezerv Lig 2. Hafta: Kayserispor: 0İstanbulspor: 0 Kayseri haberine göre Rezerv Lig 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. Rezerv Lig 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı Hakemler: Burak Olcar, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Azat İlhan Kayserispor: Abdulkadir Taşdan, Anthony Uzodimma, Nurettin Korkmaz, Bilal Ceylan, Arif Kocaman, Ali Karimi, Hayrullah Erkip (Dk.77 Berat Eskin), Baran Ali Gezek (Dk.57 Talha Sarıaslan) Berkan Aslan, Kürşat Babamoğlu, M.Eren Arıkan (Dk.57 Emincan Uysal) İstanbulspor: Mücahit Serbest, Berat Değirmenci (Dk.77 Kerem Barış Cansızoğlu), Bartu Kırtaş, Özkan Arda Kurtuluş, Emir Mustafa, (Dk.48 Muhammet) (Dk.65 Duran Şahin), Ali İhsan Keskin, Muhammet Ali Dedik, Tunahan Şamdanlı, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer, Burak Engin (Dk.65 Esen Yılanlı) Sarı Kart: Nurettin Korkmaz (Yukatel Kayserispor) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Nurettin Korkmaz İstanbulspor Kayserispor Rezerv Lig Spor Haberler

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