Kayseri haberi! Kayserispor'da kaptanlar belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberi! Kayserispor'da kaptanlar belli oldu

Kayseri haberi! Kayserispor'da kaptanlar belli oldu

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda kaptanlık pazu bandı takacak isimler belli oldu.

 - Güncelleme:

Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda kaptanlık pazu bandı takacak isimler belli oldu.

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek isteyen Yukatel Kayserispor'da kaptanlar belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, yeni sezonda takımın birinci kaptanı olarak İlhan Parlak'ı görevlendirdi. Sarı Kırmızılı takımda, ikinci kaptan Bernard Mensah, üçüncü kaptan ise Mame Thiam olacak.

Bu futbolcuların sahada olmadığı zaman ise stoper futbolcu Dimitrios Kolovetsios kaptanlık pazu bandını takacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title