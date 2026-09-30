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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret etti

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret etti
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kabakcı, sporcularla sohbet etti ve Voleybol İl Birinciliği müsabakalarını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmaları inceledi. Kabakcı, Voleybol İl Birinciliği müsabakalarını da tribünden takip etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret ederek tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Salonları gezen ve yürütülen sportif faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kabakcı, sporcularla da bir araya gelerek sohbet etti. Sporculara çalışmalarında başarılar dileyen Kabakcı, tesislerde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi. Ziyaret kapsamında Gevher Nesibe Spor Salonu'nda düzenlenen Voleybol İl Birinciliği müsabakalarını da tribünden takip eden Kabakcı, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Müsabakalara katılan takımlara başarı dileklerini ileten İl Müdürü Kabakcı, sporcuların gelişimine katkı sağlayan organizasyonların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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