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Kayseri'de Uluslararası Yarı Maraton Coşkusu

Kayseri'de Uluslararası Yarı Maraton Coşkusu
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2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de düzenlenen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 'Koramaz Vadisi' temasıyla profesyonel ve amatör sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Maraton, yurt içi ve yurt dışından katılımcılarla renkli anlara sahne oldu.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 4'üncüsü bu yıl 'Koramaz Vadisi' temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel ve amatör sporcuların katılımı ile koşuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında ilki düzenlenen ve sporseverlerin yoğun ilgisi ile aralıksız şekilde düzenlenerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 4'üncüsü düzenlendi. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 'Koramaz Vadisi' temasıyla koşulan 4'üncüsüne, bu yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu katılım sağladı. Yarı Maraton 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Sivas Caddesi boyunca devam eden ve Cırgalan Tramvay Durağı dönüş noktasından tekrar Cumhuriyet Meydanı yönüne uzun bir rotada koştu.

Açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra sporseverler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, "Spor şehri Kayseri aynı zamanda sanayi, ticaretle uğraşırken şu anda da Türkiye çapında spor konusunda sayın belediye başkanımız, sayın valimiz ve bakanlarımızın katkısıyla çok ciddi hamleler yaptı. Bu maraton da onun bir parçası. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

'İYİ Kİ VARSINIZ DİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "4'üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu nedeniyle bizlere gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyoruz. Ayrıca gerek yurt dışından, gerek yurt içinden maratonumuza katılmak suretiyle özellikle 21K ve 10K'da yapılmış olan çalışmalarda Kayseri'mizin sesini duyuran yarışmacılara da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maratonun erkekler kategorisinde yarışı Ayetullah Aslanhan birinci, Hüseyin Can ikinci, Ömer Amaçtan ise üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Sümeyye Erol birinci, Burcu Subatan ikinci, Derya Kunur ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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