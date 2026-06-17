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Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Kabakcı'ya teşekkür

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Kabakcı'ya teşekkür
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Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek engelli sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette plaket ve forma hediye edildi.

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek engelli sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zöhre Akşar, Başkan Yardımcısı Levent Özocak ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Ahmet Yanık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp yöneticileri, engelli sporuna ve sporcularına sunduğu katkılar nedeniyle İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında Kabakcı'ya desteklerinden dolayı plaket ve kulüp forması hediye edildi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, engelli bireylerin sporla buluşmasına katkı sağlayan sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. Kabakcı, engelli sporunun gelişimi için çalışmaların devam edeceğini belirterek tüm spor camiasına başarı dileklerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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