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Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Hayat 05 Spor Kulübü'nü Mağlup Etti

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Hayat 05 Spor Kulübü'nü Mağlup Etti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig maçında Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde oynadığı karşılaşmada Hayat 05 Spor Kulübü'nü 68-39 yenerek büyük bir başarı elde etti. Müsabakada engel tanımayan sporcuların mücadelesi göz doldurdu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Kayseri BedenselEngelliler SporKulübü; evinde oynadığı maçta Hayat 05 Spor Kulübü'nü 68-39 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig müsabakaları çerçevesinde Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Hayat 05 Spor Kulübü, Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Engel tanımayan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakada kazanan taraf 68-39 skor ile Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Kayseri Bedensel Engellilersporcuları, galibiyetin sevincini kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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