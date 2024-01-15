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Kayseri Atletikspor Liderliğe Yükseldi

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki haftanın maçında Kayseri Atletikspor, rakibi Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki haftanın maçında Kayseri Atletikspor, rakibi Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam, İbrahim Çolak, Abdülsamet Soytürk

Kayseri Atletikspor: Yusuf Karamanoğulları, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz (Doğukan Bozkurt Çetin dk.87), Emre Ateş, Yusuf Tolu, Alperen Güler, İsmail Erdi Halis (Tuncay Kara dk.70), Buğrahan Çiçek (Furkan Batar dk.30), Mehmet Akif Gürkan (Doğukan Kılıç dk.46), Yusuf Karamanoğulları (Ömer Yıldız dk.87)

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Burak Türkmen, Tugay Aydoğan, Serkan Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Selim Yağmur, Ömer Kaya (Mehmet Doğru dk.77), Serdar Karaduman (Samet Türk dk.58), Ziyahan Elbaşı (Batuhan Şimşek dk.77), Hakan Bahran, Mehmet Tatlı

Gol: Yusuf Karamanoğulları (dk.25 pen) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı Kart: Tugay Aydoğan (dk.70) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Çolak Kayseri Spor Futbol Spor Güncel Haberler

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