Kayseri Atletikspor, Elazığ Ekolspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ligin 3. haftasında ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor; ligin 3. haftasında deplasmanda Elazığ Ekolspor'a 3-1 mağlup oldu. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan mavi siyahlılar deplasmanda aldığı mağlubiyetle bu sezon ilk kez kaybetti. Rakibi Elazığ Ekolspor karşısında ilk seti 25-17 kaybeden Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ikinci seti 20-25 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Mavi siyahlılar üçüncü seti 25-9 ve son seti 25-15 kaybederek salondan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 4. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Malatya Voleybolu konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı