Kayseri Atletikspor 7 galibiyetle 22 puan topladı, lideri 1 puan geriden izliyor

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Kayseri Atletikspor Voleybol takımı; ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puan topladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında evinde Antepia takımını konuk edecek. Oynadığı son maçta Kayseri Voleybol'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Kayseri Atletikspor hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi siyahlılar topladığı 22 puanla averajla 3. sırada yer alırken lider ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. Kayseri Atletikspor hafta sonu oynayacağı Antepia maçı hazırlıklarını antrenör Ufuk Başar yönetiminde sürdürüyor.

7 Kasım Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanacak olan Kayseri Atletikspor ile Antepia karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı