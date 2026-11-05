Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Atletikspor 7 galibiyetle 22 puan topladı, lideri 1 puan geriden izliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Atletikspor 7 galibiyetle 22 puan topladı, lideri 1 puan geriden izliyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Atletikspor, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Mavi siyahlılar, liderin 1 puan gerisinde 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Gevher Nesibe Spor Salonu'nda Antepia'yı konuk edecek.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı; ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puan topladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında evinde Antepia takımını konuk edecek. Oynadığı son maçta Kayseri Voleybol'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Kayseri Atletikspor hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi siyahlılar topladığı 22 puanla averajla 3. sırada yer alırken lider ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. Kayseri Atletikspor hafta sonu oynayacağı Antepia maçı hazırlıklarını antrenör Ufuk Başar yönetiminde sürdürüyor.

7 Kasım Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanacak olan Kayseri Atletikspor ile Antepia karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle

Seçimi kaybeden Trump'tan hamle! En özel silahı bölgeye gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

Fenerbahçe, Liverpool'un gözünün yaşına bakmadı
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu

Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu