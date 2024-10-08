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Kayseri Amatör Küme'de Golsüz Beraberlik

Kayseri Amatör Küme'de Golsüz Beraberlik
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Kocasinan Ülküspor ile Kalespor, sezonun açılış maçında golsüz berabere kaldı. Her iki takımda lig başlangıcında 1'er puanla ayrıldı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Kocasinan Ülküspor ile Kalespor golsüz berabere kaldı. İki takımda sezona 1'er puanla başladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet İnci, Buse Özgül, Furkan Emre Arslan

Kocasinan Ülküspor: Atif Hamurkaroğlu, A. Turan Güneş, Enes Atıcı, Mehmet Keskin, M. Ali Kaya, Mustafa Ünlüleblebici, Emirhan Karakoç, Erkan Yayık Zişan Tayyip Sağlamer (Kemal Erdem dk. 12), Ümit Bozkuş (Serdar Durmuş dk. 66), M. Gazi Hançer (M. Akif dk. 66)

Kalespor: Ömer Keleş, Mustafa Karakavak, Barış Çetin, Murat Akbulut, Samet Çadır, Halil Durmaz (Emirhan Şen dk. 55), Mesut Dalkıran ( Naim Erdem Uğurlu dk. 85), Ali Osman Ergüner (Mesut Türkaslan dk. 55), Abdulkadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Ümit Ergüner (Yusuf Tükel dk. 80) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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