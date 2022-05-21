Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 Anayurt Finalspor: 1 - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 Anayurt Finalspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme: Sümerspor: 0 Anayurt Finalspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Anayurt Finalspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sümerspor'u son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Anayurt Finalspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sümerspor'u son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xxx, Resul Kural xxx, Seyit Burhanettin Şahan xxx

Sümerspor: Mustafa Arıcan xx, Hasan Doruk xx, Enes Şamil Böke xx, Resul Batuhan Dursun xx, Halil İbrahim Özdeniz xx, Ramazan xx, Furkan Koçak xx, Utku Güverti xx, Alperen Rıdvan xx, Serkan Varol xx, Mustafa Deliduman xx

Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan xx, Şehmuz Dukan xx, Enes Yıldız xx, Alican Haşkara xx, İlker Angıt xx, Hasan Demirağ xxx, Samet Mermer xx, Abdulkerim Yener xx, Alperen Dinçaslan xx, Görkem Çetin xx, Zekeriya Öztaş xx

Gol: Hasan Demirağ Dk.90 (pen) (Anayurt Finalspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Arıcan, Serkan Varol, Hasan Doruk, Kayseri, Spor, Haberler

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