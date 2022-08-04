Kaymakam Çelik, milli bisikletçiyi ağırladı

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında dereceye milli sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı ağırladı.

20-24 Haziran tarihlerinde Fas'ın Casablanca şehrinde gerçekleşen, çoğunluğunu Kuzey Afrika ve Akdeniz'e sınırı olan ülkelerin oluşturduğu, 15 ülkenin katıldığı Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Yunus Emre Yılmaz, Milli Takım adına katıldığı yarışta 70 sporcu arasında üçüncü oldu. Kaymakam Adem Çelik, Bisiklet İl Temsilcisi Bahri Bilici ve Milli Sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı makamında ağırladı. Çelik, Yılmaz'ı kupa ve madalya ile ödüllendirirken, bisiklet sporunun Eğirdir'de yaygınlaşması adına çalışmalar beklediğini ifade etti. - ISPARTA