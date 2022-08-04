Kaymakam Çelik, milli bisikletçiyi ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Çelik, milli bisikletçiyi ağırladı

Kaymakam Çelik, milli bisikletçiyi ağırladı

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında dereceye milli sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı ağırladı.

 - Güncelleme:

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında dereceye milli sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı ağırladı.

20-24 Haziran tarihlerinde Fas'ın Casablanca şehrinde gerçekleşen, çoğunluğunu Kuzey Afrika ve Akdeniz'e sınırı olan ülkelerin oluşturduğu, 15 ülkenin katıldığı Sidiali Tur 2022 Bisiklet Yarışlarında Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Yunus Emre Yılmaz, Milli Takım adına katıldığı yarışta 70 sporcu arasında üçüncü oldu. Kaymakam Adem Çelik, Bisiklet İl Temsilcisi Bahri Bilici ve Milli Sporcu Yunus Emre Yılmaz'ı makamında ağırladı. Çelik, Yılmaz'ı kupa ve madalya ile ödüllendirirken, bisiklet sporunun Eğirdir'de yaygınlaşması adına çalışmalar beklediğini ifade etti. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Yılmaz Adem Çelik Eğirdir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title