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Kayak Federasyonu Başkanı Şahin ve Galatasaray Başkanı Özbek iş birliğini görüştü

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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek başkentte bir araya geldi. Görüşmede kayak branşının geliştirilmesi, iş birliği imkanları, Galatasaray'ın kayak sporuna katılımı ve altyapı çalışmaları ele alındı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre başkentteki görüşmede kayak branşının geliştirilmesi ve iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Galatasaray'ın kayak sporuna katılımı ve bu alandaki altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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