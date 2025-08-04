Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı

Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çarpıcı bir yoruma imza atan Kaya Çilingiroğlu, "Leroy Sane bana göre Alex de Souza'dan daha büyük oyuncu. Çünkü Alex'in uluslararası hiçbir başarısı yok.'' dedi. Bu yorum, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor ekranlarında Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

''ALLAH RAZI OLSUN''

Osimhen transferini yorumlayan Kaya Çilingiroğlu, "Victor Osimhen transferini yapanlardan Allah razı olsun. İyi ki böyle bir adamı seyredeceğiz. Galatasaray bununla da kalmayacak 1-2 tane yıldız transferi gelecektir." dedi.

''SANE ALEX'TEN DAHA BÜYÜK OYUNCU''

Leroy Sane'nin Alex de Souza'dan daha büyük oyuncu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, "Leroy Sane bana göre Alex de Souza'dan daha büyük oyuncu. Çünkü Alex'in uluslararası hiçbir başarısı yok. Türkiye'ye gelmiş en iyi 5 yabancı oyuncu arasına Quaresma ve Sneijder de girer. Burada ne yaptıklarına bakmıyorum. Kariyerlerine bakıyorum." ifadelerini kullandı. Çilingiroğlu'nun bu yorumu sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ve eleştiri aldı.

''GALATASARAY VE FENERBAHÇE YARIŞI İZLEYECEĞİZ''

Kaya Çilingiroğlu, gelecek sezona dair tahminde bulunarak,

"Galatasaray bu işleri herkesten daha doğru yapıyor. Başarı sağlıyor, yatırım yapıyor yatırımın karşılığını aldıkça daha büyük işler yapıyor. Galatasaray'ın içerisinde başkanlar yetişiyor. Önce yönetici oluyorlar ardından o mevkiye kadar çıkıyorlar. Rakiplerde böyle bir durum yok. Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı izleyeceğiz yine. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamazsa Okan Buruk çok ciddi eleştiriler alır. 11 sene önce Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın başında 3 kupa aldı şimdi nerede? Galatasaray'dan sonra ne başarılar elde etti? Sıfır. Yani Galatasaray'ı şampiyon yapmak çok büyük başarı değil." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

Kızacak üzülecek bi şey yok ki...Adam diyor ki Hagi mesela barcelona da,real madridde oynamış ve uluslararası maçlarda ön plana çıkmış bi oyuncu sane de öyle...ama Alex sadece Türkiye de oynamış bir futbolcu...çok iyi olsaydı Avrupanın büyük liglerinde oynardı

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Haber Yorumlarıbahadır ışık:

Öyle veya böyle bir camiyanın başarılarına, şampiyonluklarına katkıda bulunmuş bir topçu. Amaç ne niye bir kıyas yapılıyor. Fenerbahçe’ye bir çok dünya yıldızı geldi dediği takımlarda oynayan hangi biri Alexin verdiği katkıyı verdi ? Boş hiç bir amaçsız söylemler.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

E doğru söylemiş uluslararası hiç bir başarısı yok ama, leroy sane de yok yok adam kupa ası

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