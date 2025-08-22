Kavaklı Spor, Zafer Kupası'nda Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Zafer Kupası'nda mutlu sona ulaşan Kavaklı Spor, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvayı zirvede tamamlayan Kavaklı Spor, büyük bir coşkuyla şampiyonluğunu kutladı.
Şampiyonluk sonrası Kavaklı Spor futbolcuları ve taraftarları, ilçe çarşı merkezinde araçlarla konvoy yaparak tur attı. Ardından Kavaklı köyüne geçen sporcular, burada düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.
Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, Kavaklı Spor camiası şampiyonluğun sevincini taraftarlarla birlikte paylaştı. - AFYONKARAHİSAR