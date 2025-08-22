Kavaklı Spor, Zafer Kupası'nda Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Kavaklı Spor, Zafer Kupası'nda Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası'nda şampiyon olan Kavaklı Spor, ilçe merkezinde ve Kavaklı köyünde büyük coşkuyla kutlamalar yaptı. Futbolcular ve taraftarlar, araç konvoyu ile şampiyonluğu kutladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Zafer Kupası'nda mutlu sona ulaşan Kavaklı Spor, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvayı zirvede tamamlayan Kavaklı Spor, büyük bir coşkuyla şampiyonluğunu kutladı.

Şampiyonluk sonrası Kavaklı Spor futbolcuları ve taraftarları, ilçe çarşı merkezinde araçlarla konvoy yaparak tur attı. Ardından Kavaklı köyüne geçen sporcular, burada düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, Kavaklı Spor camiası şampiyonluğun sevincini taraftarlarla birlikte paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
