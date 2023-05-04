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Kaşla göz arası transfer! Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Kaşla göz arası transfer! Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.

İskoç ekibi Rangers, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 2019'da Premier Lig devi Liverpool'dan 7.2 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Kaşla göz arası transfer! Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Bu sezon İskoç ekibinde 29 lig maçına çıkan Kent, 3 gol atıp 10 asist üretti. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.

Fenerbahçe, mayıs ayında mukavelesi bitecek İngiliz futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kaşla göz arası transfer! Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Glasgow Rangers Fenerbahçe Spor Haberler

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