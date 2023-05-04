Kaşla göz arası transfer! Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat forvet Ryan Kent ile prensip anlaşması sağladı.

RANGERS, 7.2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

İskoç ekibi Rangers, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 2019'da Premier Lig devi Liverpool'dan 7.2 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

10 ASİST YAPTI

Bu sezon İskoç ekibinde 29 lig maçına çıkan Kent, 3 gol atıp 10 asist üretti. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe, mayıs ayında mukavelesi bitecek İngiliz futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.