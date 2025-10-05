Kasımpaşa ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

ŞOTA ARVELADZE: MAÇI ÇEVİREBİLİRDİK DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "İçeride oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemlidir. Bu sene kazanamadık. Değişik 2 devre oldu. Hareketsiz bir Kasımpaşa, topu geriye oynayan, daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Maçı çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 1-0'dan sonra dönmek pozisyona girmek, onu arıyoruz. Sakat oyuncularımız vardı. Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek istiyorum. 2 haftalık ara var. Milli aralar iyi mi geliyor kötü mü geliyor belli olmuyor. Umarım iyi bir 2 hafta geçiririz ondan sonra lige döneriz" ifadelerinde bulundu.

Topu çok iyi tutamadıklarına değinen Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Topu çok iyi tutan bir takım değiliz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu istatistikler biraz fark edebiliyor. Fenerbahçe maçı var 10 kişi oynadığımız" şeklinde konuştu.

RECEP UÇAR: KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇI BERABERE TAMAMLADIK

Skordan dolayı mutlu olmadığını dile getiren Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son haftalarda formda olan Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda alınan 1 puan, dışardan bakıldığında kötü görünmüyor. Sevinsek mi, üzülsek mi farklı duygular yaşıyoruz. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere tamamladık. Çok da mutlu değiliz. 1 puan olarak değerli görüyorum. İlk yarıda pek müsaade etmedik. Biz ilk yarı pozisyon vermedik. İkiyi bulabilsek daha erken koparabilirdik. İkinci yarı daha risk alarak oynadılar. İkinci yarı değişiklikler biraz daha onların oyunu daha etkili gelmeye başladılar. Umut'un en iyi yaptığı işlerden biriydi, o pozisyonda talihsizdi. Sonrasında bize yakışmayan gol yedik. Kasımpaşa son dakikalarda üstün göründü. Kasımpaşa'nın daha net pozisyonları olabilir. Bundan sonraki maçlarda kendi oyunumuz icra etmeye devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden ötürü, taktiksel disipline sadık kaldılar. İyi yoldayız çalışmaya gelişmeye devam edeceğiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

'BİREYSEL HATALAR YAPTIK'

Takım halinde topa sahip olamayışlarına değinen Uçar, "Bizim ayağımızdaki topları kolay kaybetmemiz oldu. Ön alan baskıları yaptık. Bir nevi top iki tarafında da daha derin oynadığı, onların daha çok ikinci topu aldığı bölüm oldu. Takım halinde topa sahip olamayışımızdı. Topu yere indirebilirdik. Bireysel hatalar yaptık. Geçiş golünü bizim takımın yememesi lazımdı" diyerek sözlerini noktaladı.