Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Bugün oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim

- Kemal Özdeş : "Bugün oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, erken buldukları gollerle galip geldiklerini söyleyerek, "Bugün oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Haliç Derbisi, ligimiz için önemli bir miras. Heyecanlı maçlara sahne olan uzun süreçli bir rekabet. Bugün oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunu iki yönüyle oynamaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda da rakip yarı sahada daha çok yer almaya yönelik çalışıyoruz. Bu maçta bunu tam olarak gerçekleştiremediğimiz için son dakikalara kadar kendi yarı alanımızda savunma yapmak durumunda kaldık. Erken bulduğumuz iki gol ile kontrol bize geçti. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Genel anlamda kulübümüzün geçmişi ve tarihi daha yukarılarda yer almamıza yakışan bir tarih. Oyuncularıma da bunu sürekli söylüyorum. Kazanma kültürümüzü devam ettirmeliyiz" şeklinde konuştu.