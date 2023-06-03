Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Karagümrük'e karşı kazanıp bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu maça gelene kadar önemli duruş gösterdiler. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş'a sahasında 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu sezon için koydukları hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Özdeş, "Kendi sahamızdaki son maçtı. Formda Beşiktaş'a 5 gollü kaybetmek üzücü. Oyunun ilk yarısında 20 dakikalık bölümde işler yolunda giderken doğru yerleşimle ataklar yaptık. Seken top sonrası 20'nci dakika Beşiktaş'ın ilk atağında 1-0 geriye düştük. Benzeri pozisyonda savunma arkasına atılan pas ve koşuyla 2-0 geriye düşmek problem yarattı. İkinci yarı format değiştirerek oynayalım istedik. Amacımız gol atma çabasıyla oyuna ortak olmaktı. İlk yarıya oranla takım oyunu oynamaya çalıştık. Bu kez benzer pozisyonda 3-0 geriye düştük. En üzücü olan yediğimiz 4'üncü golde savunmamızın durması. 4-2 biraz umutlandırdı. Son uzatma bölümünde 5-2 oldu. Beşiktaş'ı kutluyorum. Yetenekli bir takım. Son ana kadar yarışı sürdürdüler. Biz de çok önemli oyunlar oynadık. Puanın sıkışık olduğu dönemde 4 maçta 10 puan topladık. 1 maçımız kaldı, Karagümrük'e karşı kazanıp bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu maça gelene kadar önemli duruş gösterdiler. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Gelecek yıl planlaması başlayacak, daha güçlü Kasımpaşa kurmak için çalışacağız. Umarım yeni sezon tüm takımlarımıza güzellikler getirir" diye konuştu.