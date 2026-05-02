Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Sezondaki maçlarının 7'sini kazanan, 10'unda berabere kalan, 14'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 13. sırada girdi.
Kocaeli ekibi, 9'ar galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 13 yenilgi yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, topladığı 36 puanla 11. basamakta bulunuyor.
Ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Kocaelispor'u yenerek alt sıralarla bağını koparmak istiyor.
Kasımpaşa'da kart cezalıları Rodrigo Becao ve Andri Fannar Baldursson karşılaşmada forma giyemeyecek.