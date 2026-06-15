Kasımpaşa, Rumen futbolcu Matei Ilie'yi transfer etti
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Rumen stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı. Ilie, CFR Cluj'dan transfer edildi ve 41 maçta 3 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ilie, geçen sezon Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.
Genç futbolcu, Romanya Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan