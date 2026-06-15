Haberler

Kasımpaşa, Rumen futbolcu Matei Ilie'yi transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Rumen stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı. Ilie, CFR Cluj'dan transfer edildi ve 41 maçta 3 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ilie, geçen sezon Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.

Genç futbolcu, Romanya Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Evli adama kaçan 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede

Evli adama kaçan Ceyda için Bakanlık düğmeye bastı

Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

İşte Başkan Aziz Yıldırım'ın A takımı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını ABD doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Kerem Karakaya davasında savcı kararını verdi: Anne için müebbet hapis istedi

11 yaşındaki Kerem’in ölümünde kritik gelişme