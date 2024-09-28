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Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Kasımpaşa, Galatasaray ile oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı. Yardımcı antrenör Barış Kanbak, ikinci yarıda gösterdikleri performanın umut verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, hakem Oğuzhan Çakır hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KASIMPAŞA Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, "İkinci yarıda oynadığımız oyunu, ilk yarıda oynayabilseydik belki 3 puanla da ayrılabilirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Belki 3 puan alamadık, Galatasaray'a karşı 3 gol bulduk" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, açıklamalarda bulundu. Devreyi golle kapattıktan sonra umutlandıklarını ifade eden Barış Kanbak, "Oyunu iki bölümde değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda hem defansif, hem de ofansif oyun planımızı sahaya istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Bunda rakibin iki santrforla oyuna başlaması da etkili oldu. Stoperlerimiz birebir oynamak zorunda kaldı. Soyunma odasına bizim yüksek şiddetli oyunu sahada göstermemiz gerektiğini konuştuk. Oyunu tempolu, uzun süre yukarıda tutmamız gerektiğini söyledik. Mertens'in oyuna girişi bizim de defansif anlamda daha güçlü olmamıza neden oldu. Defansif oyunumuzu güçlü kılmak istiyorduk, Gökhan'ı aldık. İlk yarıda gol bulup içeriye girmek, bize umut oldu. Bu umudun peşinden gittik. Oyunu son ana kadar tempolu tuttuk. İkinci yarıda oynadığımız oyunu, ilk yarıda oynayabilseydik belki 3 puanla da ayrılabilirdik. Herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Maç önce şunu söylemiştim, Galatasaray - Kasımpaşa maçları bol gollü geçiyordu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Gol sorunumuzu da çözdüğümüzü düşünüyorum. Belki 3 puan alamadık, Galatasaray'a karşı 3 gol bulduk" diye konuştu.

'BUGÜN HAKEMLİK ÇOK DA BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında da yorumlarda bulunan Kanbak, "Bugün hakemlik çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olabiliyor, biz bile hata yaptık. Bariz hata hatırlamıyorum. Belki verilmeyen penaltı pozisyonunda ben nizamı olarak değerlendirmedim" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basın Toplantısı Oğuzhan Çakır Galatasaray Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Spor

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