Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giymiş olan 28 yaşındaki futbolcu Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kasımpaşa, 28 yaşındaki futbolcu Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor