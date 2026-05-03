Haberler

Kasımpaşa-Kocaelispor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, bir puana sevinmediğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Herkes için çok zor haftalar. Bugün kazansaydık çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla aramızda 3 puan vardı, bugün 4 puan var." dedi.

Avantajlı bir şekilde son 2 haftaya gireceklerini belirten Belözoğlu, "Bu süreci yaşayan takımların, teknik adamların işi kolay değil. Kocaelispor da ligde kalmak adına zorladı. Hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar. Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. Oyunda üstün taraf bizdik. Herkes için başka bir meydan okuma haftası olacak ve Ankara'dan İstanbul'a başımız dik şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

17 yıl sonra şampiyon oldular