Kasımpaşa, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu

Kasımpaşa, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaştı ve maçı 2-1 kaybetti. Göztepe'nin golleri Ahmed Ildız ve Victor Hugo'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hajradinovic'in ara pasında sağ tarafta topla buluşan Fall, çizgiye kadar indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kale alanına hareketlenen Ben Ouanes, tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 1-1

81. dakikada Taha'nın sağ taraftan ortasında topla buluşan Victor Hugo'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda Nielsen'in yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Sinan topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Furkan'ın uzun pasında topla buluşan Victor Hugo, Kasımpaşa savunmasından sıyrılarak kaleci Sinan'ın solundan topu ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Sinan Bolat, Taylan Utku Aydın, Nicholas Opoku (Adnan Aktaş dk. 84), Yasin Özcan, Cafu, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Yusuf İnci (Gökhan Gül dk. 63), Ben Ouanes, Mamadou Fall, Can Keleş (Berk Yıldızlı dk. 90)

Yedekler: Ali Yanar, Sadık Çiftpınar, Sinan Alkaş, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Dağhan Erdoğan, Muhammed Ayeş

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Anthony Dennis (Tibet Durakçay dk. 90+1), Novatus Miroshi (Malcom Bokele dk. 90+1), Lasse Nielsen, Ahmed Ildız (Nazım Sangare dk. 87), Emersonn (Koray Günter dk. 90+1), Kubilay Kanatsızkuş ( Victor Hugo dk. 75)

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Ege Yıldırım, Romulo

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ben Ouanes (dk. 47) (Kasımpaşa) Ahmed Ildız (dk. 33 pen.), Victor Hugo (dk. 90+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Taha Altıkardeş (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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