Kasımpaşa, Godfried Frimpong'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u 2+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Frimpong, transferin ardından sağlık kontrollerini başarıyla geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Frimpong, geçen sezon Portekiz ekibi Moreirense'de 33 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.