Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı
Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı' denildi.
Kasımpaşa, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kaktı.
Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL