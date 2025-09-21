Pape Habib Gueye: 'Kasımpaşa İyi Bir Takım'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Pape Habib Gueye, takımın iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Gueye, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyunda 10 kişi kaldıktan sonra özellikle ilk yarı zorlandıklarını dile getiren Gueye, "Bir arada kalarak oynamamız önemliydi. Fenerbahçe iyi bir takım, nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Kendi açımızdan konuşacak olursam da iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma katkı sağlayabilmek için çok çalıştığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Takım için birlikte çalışıp iyi performans sergilemek istiyoruz. Her maç en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Bu benim işim. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Geldiğimden beri herkes bana karşı çok iyi, bunun için minnettarım. Takımla birlikte kendimi mutlu hissediyorum. En önemli olan şey de bu." şeklinde konuştu.