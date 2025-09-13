Haberler

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla geçerek 3 puan elde etti. Maçın tek golü, Fatih Karagümrük oyuncusu Muhammed İyyad Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

(İSTANBUL) -Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.

Fatih Karagümrük oyuncusu Muhammed İyyad Kadıoğlu'nun 31. dakikada kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrıldı.

