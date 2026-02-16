Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Kadir Sağlam oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında bugün saat 20.00'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak.

Müsabakada VAR'da Kadir Sağlam, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. - İSTANBUL