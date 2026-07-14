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Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen 22 yaşındaki sol bek Jakop Jessen'i kadrosuna kattı. Oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak Danimarka'nın Fredericia takımında oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı sol bek Jakop Jessen ile sözleşme imzaladı. Haliç ekibi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Fredericia formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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