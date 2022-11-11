Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi resmen sona erdi

Süper Lig'de 12. sırada bulunan ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan Kasımpaşa'da ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi, teknik sorumlu Şenol Can'ın görevine son verdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen Şenol Can, İstanbul ekibi ile 11 maça çıktı. Genç hoca bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.