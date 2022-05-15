Kasımpaşa Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler - Haberler

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Kasımpaşa Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa Antalyaspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

Kasımpaşa'nın bugün sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Kasımpaşa'nın bugün sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu ve Murat Türkoğlu eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Koray Gençerler, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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