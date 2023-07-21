Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para

Attila Szalai'ye Hoffenheim ile transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin veren Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu. Sarı-lacivertliler, Macar stoperin satışından 15 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'de gelenler kadar giden isimler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına 15 milyon euro koyması bekleniyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLDİ

Fenerbahçe'den Attila Szalai için yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE İLE 117 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 2021 Ocak'ta Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Macar stoper bu karşılaşmalarda, 16 sarı kart görürken hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.