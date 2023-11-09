Kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı para

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 milyon 470 bin euroluk para ödülünden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son Bayern Münih mağlubiyetiyle birlikte A Grubu'nda 3. sıraya geriledi. Grubunda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, büyük bir para ödülünü kasasına koyamadı.

GALATASARAY 4 PUAN TOPLADI

Bayern Münih'e karşı oynadığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, Kopenhag ile berabere kaldı. Tek galibiyetini Manchester United'dan alan temsilcimiz, şimdiye kadar grupta 4 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti.

7.5 MİLYON EURO KAÇTI

A Grubu'nda 3. sırada bulunan Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle önemli bir geliri de kaçırdı. Toplam 8 puanı rakiplerine veren temsilcimiz, 7 milyon 470 bin eurodan oldu.