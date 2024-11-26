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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ve bu kapsamda teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Nelsson'un gidişine onay verdiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Buruk'un Nelsson'un satışına onay verdiği ve böylece kulübün kasasına minimum 10 milyon euro gireceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon 11'de şans bulamayan Victor Nelsson için devre arasında gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Takımda mutsuz olduğu için ayrılığı kafasına koyan Nelsson için 10 milyon euronun üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un Danimarkalı futbolcunun satışına onay verdiği bildirildi. Devre arasında bazı bölgelere takviyeler yapmayı planlayan ve söz konusu hamleler için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin kulübün kasasına para koymak için 26 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Kasa dolup taşacak: Galatasaray'da yıldız futbolcuya onay çıktı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

nelson Kaan ayhandan çok daha güzel oynuyor

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