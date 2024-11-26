Kasa dolup taşacak: Galatasaray'da yıldız futbolcuya onay çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon 11'de şans bulamayan Victor Nelsson için devre arasında gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Takımda mutsuz olduğu için ayrılığı kafasına koyan Nelsson için 10 milyon euronun üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un Danimarkalı futbolcunun satışına onay verdiği bildirildi. Devre arasında bazı bölgelere takviyeler yapmayı planlayan ve söz konusu hamleler için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin kulübün kasasına para koymak için 26 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.