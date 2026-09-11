Kartal Kayra Yılmaz: "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi. Müsabakanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe derbisinin ardından bugün de kazanmalarının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taçlandırmak adına bugün 3 puanı almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı