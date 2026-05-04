Karşıyaka yönetiminden basketbol açıklaması

BASKETBOL Süper Ligi'nde son haftaya düşme hattında giren Karşıyaka'da yönetim açıklama yaparak son maçlarda tüm takımlardan gerçekçi mücadele beklediklerini söyledi. Yeşil-kırmızılı yönetim, alt sıralardaki rakipler Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'la oynayacak takımlara çağrı yaparak, "Son yılların en zorlu Basketbol Süper Ligi sezonlarından birinin sonuna yaklaşıyoruz. Basketbolda marka olmuş Karşıyaka Spor Kulübü olarak, son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların emeğine ve mücadelesine saygı duyuyoruz. Temennimiz; sezonun son haftasının, Türk basketboluna yakışır şekilde, sahada gerçekçi, adil ve sportmence bir mücadeleyle tamamlanmasıdır. Bu bilinçle; Beşiktaş, Trabzonspor ve Tofaş basketbol takımlarının, sezonun genel ciddiyetine uygun şekilde, hiçbir polemiğe konu olmayacak bir hassasiyetle mücadele edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak beklentimiz; herkes için eşit şartlarda, adil ve temiz bir sezon finalidir" ifadelerini kullandı.

