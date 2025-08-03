Karşıyaka, Yeni Sezona Güçlü Kadro ile Hazırlanıyor

Karşıyaka, Yeni Sezona Güçlü Kadro ile Hazırlanıyor
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3. Lig'de geçen sezon hüsran yaşayan Karşıyaka, yeni yönetimiyle birlikte sezona iddialı bir kadro ile hazırlanıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür liderliğinde yapılan transferlerle takımın yapısı güçlendirildi.

3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan iddialı kadrosundan 16 ismi kaybedip uzun süre kulüpteki kongre süreçleri ve yönetim arayışı nedeniyle belirsizlik yaşayan Karşıyaka üst üste hamlelerle kamp dönemi öncesi yeni kadrosunu şekillendirdi. Azat Yeşil başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerin de desteğini alan yeni yönetim, sportif direktörlüğe Mehmet Ceyhun'u, teknik direktörlük görevine alt liglerin en tecrübeli çalıştırıcılarından Burhanettin Basatemür'ü getirerek kısa süre içinde 12 transfer yaptı. Karşıyaka'nın geçen sezondan Ferdi ve Kadir hariç dağılan as kadrosu kampa gitmeden erken şekillendi.

Bu sezon ligde uygulanacak 25 yaş ve üzerinde 5 futbolcu kuralına da özen gösterip daha önce çalıştırdığı takımlarda gençleri vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür'ün istediği nokta takviyeleri yapan Kaf-Kaf takımı büyük oranda oluşturdu. Kaleye tecrübeli isim Tunay Meral ve genç Bayram Kılıç'ı, sağ beke Harun Kaya'yı, defansa Alpay Eroğlu ve Erol Zöngür'ü, orta sahaya Tolga Ünlü ve Mücahit Aslan'ı, sağ kanata Erhan Öztürk'ü, forvet arkasına Mehmet Güneş ve Onur İnan'ı, golcü olarak da Hamza Küçükköylü ve Ömer Sezgin'i alan Karşıyaka yarın başlayacak Kartepe kampına yeni kadrosuyla gidecek. Genç takviye arayışlarını da sürdüren Kaf-Kaf, 15 Ağustos'a kadar kamp yapacak. Karşıyaka geçen sezon amatör olarak forma giyen Berat Şahin ve Selim Demirci'yi de profesyonel yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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