Karşıyaka, Yeni Sezona Güçlü Kadro ile Hazırlanıyor
3. Lig'de geçen sezon hüsran yaşayan Karşıyaka, yeni yönetimiyle birlikte sezona iddialı bir kadro ile hazırlanıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür liderliğinde yapılan transferlerle takımın yapısı güçlendirildi.
Bu sezon ligde uygulanacak 25 yaş ve üzerinde 5 futbolcu kuralına da özen gösterip daha önce çalıştırdığı takımlarda gençleri vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür'ün istediği nokta takviyeleri yapan Kaf-Kaf takımı büyük oranda oluşturdu. Kaleye tecrübeli isim Tunay Meral ve genç Bayram Kılıç'ı, sağ beke Harun Kaya'yı, defansa Alpay Eroğlu ve Erol Zöngür'ü, orta sahaya Tolga Ünlü ve Mücahit Aslan'ı, sağ kanata Erhan Öztürk'ü, forvet arkasına Mehmet Güneş ve Onur İnan'ı, golcü olarak da Hamza Küçükköylü ve Ömer Sezgin'i alan Karşıyaka yarın başlayacak Kartepe kampına yeni kadrosuyla gidecek. Genç takviye arayışlarını da sürdüren Kaf-Kaf, 15 Ağustos'a kadar kamp yapacak. Karşıyaka geçen sezon amatör olarak forma giyen Berat Şahin ve Selim Demirci'yi de profesyonel yapmıştı.